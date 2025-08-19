Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 21.100 aktien up +0.48% Andritz AG 63.70 aktien up +2.49% BAWAG Group AG 115.70 aktien up +1.22% CA Immobilien Anlagen AG 23.500 aktien down -0.59% CPI Europe AG 18.970 aktien up +0.26% DO & CO Aktiengesellschaft 226.50 aktien down -0.44% EVN AG 24.050 aktien up +1.26% Erste Group Bank AG 87.85 aktien up +1.44% Lenzing AG 26.950 aktien up +2.28% Mayr-Melnhof Karton AG 83.20 aktien up +2.97% OMV AG 47.680 aktien up +0.93% Oesterreichische Post AG 29.250 aktien up +1.39% Raiffeisen Bank Internat. AG 30.960 aktien up +0.52% SBO AG 29.550 aktien up +1.03% Telekom Austria AG 9.590 aktien up +0.74% UNIQA Insurance Group AG 13.060 aktien up +0.15% VERBUND AG Kat. A 62.95 aktien up +0.56% VIENNA INSURANCE GROUP AG 48.250 aktien down -0.41% Wienerberger AG 32.960 aktien up +4.24% voestalpine AG 28.420 aktien up +4.26%
  1. oe24.at
  2. Business
Lkw
© Getty

Schock in NÖ

Nächste Millionenpleite: Bekanntes Transportunternehmen insolvent

19.08.25, 16:23
Teilen

28 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen. 

Weiterhin vergeht fast kein Tag ohne neue Millionenpleite. Dieses Mal hat es mit der MEC Trans Transport/Handel GmbH ein Transportunternehmen aus Niederösterreich erwischt. Die Firma mit Sitz in Rannersdorf hat laut KSV1870 ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Korneuburg beantragt.

Von der Pleite sind 28 Mitarbeiter betroffen, die Passiva belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro. Als Gründe für die Insolvenz werden Umsatzrückgänge und höhere Kosten genannt.

Das Unternehmen soll saniert und fortgeführt werden. Den Gläubigern wird ein Sanierungsplanvorschlag von 20 Prozent innerhalb von zwei Jahren angeboten. „Die Erfüllung des Sanierungsplanes soll durch die Fortführung erfolgen“, so der KSV.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden