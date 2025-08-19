Nächste Millionenpleite: Bekanntes Transportunternehmen insolvent

28 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen.

Weiterhin vergeht fast kein Tag ohne neue Millionenpleite. Dieses Mal hat es mit der MEC Trans Transport/Handel GmbH ein Transportunternehmen aus Niederösterreich erwischt. Die Firma mit Sitz in Rannersdorf hat laut KSV1870 ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Korneuburg beantragt.

Von der Pleite sind 28 Mitarbeiter betroffen, die Passiva belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro. Als Gründe für die Insolvenz werden Umsatzrückgänge und höhere Kosten genannt.

Das Unternehmen soll saniert und fortgeführt werden. Den Gläubigern wird ein Sanierungsplanvorschlag von 20 Prozent innerhalb von zwei Jahren angeboten. „Die Erfüllung des Sanierungsplanes soll durch die Fortführung erfolgen“, so der KSV.