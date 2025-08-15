Millionenpleite erschüttert Kitzbühel

Eine spektakuläre Pleite erschüttert die Tiroler Gamsstadt Kitzbühel.

Erneut ist ein heimisches Unternehmen in die Pleite geschlittert. Dieses Mal erwischte es dabei eine Firma aus Kitzbühel. Über die „Living Kitzbühel Handels GmbH“ wurde am Donnerstag am Landesgericht Innsbruck ein Konkursverfahren eröffnet.

Wie der Gläubigerschutzverband Creditreform mitteilte, sind 264 Gläubiger und sechs Mitarbeiter von der Pleite betroffen. Die Passiva belaufen sich auf fast drei Millionen Euro.

Premium-Hausschuhe

Living Kitzbühel steht laut Homepage für „eigenständige Designs und aufwändige Applikationen, für zeitlosen Charme und für Qualität, die ein Leben lang hält“. Verkauft werden hochwertige Hausschuhe, wobei man im Premiumsegment positioniert ist.

„Mit einem jährlichen Absatz von rund 150.000 Paar Schuhen verfügt man über eine gefestigte Marktposition im europäischen Premiumbereich“, so die Creditreform. Mangelnde Diversifizierung und Digitalisierung führten allerdings zu einer starken Abhängigkeit vom deutschen Business-to-Business-Markt und schließlich zu einer wirtschaftlichen Schieflage.

Das Unternehmen soll saniert und fortgeführt werden.