Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 20.550 aktien up +0.24% Andritz AG 61.75 aktien up +0.49% BAWAG Group AG 112.40 aktien up +0.45% CA Immobilien Anlagen AG 23.340 aktien up +0.17% CPI Europe AG 18.770 aktien down -0.27% DO & CO Aktiengesellschaft 209.50 aktien up +4.23% EVN AG 23.650 aktien up +0.42% Erste Group Bank AG 85.70 aktien down -0.64% Lenzing AG 26.550 aktien equal +0% Mayr-Melnhof Karton AG 76.00 aktien down -1.94% OMV AG 46.620 aktien equal +0% Oesterreichische Post AG 29.300 aktien up +0.86% Raiffeisen Bank Internat. AG 30.280 aktien up +1.68% SBO AG 29.750 aktien up +0.34% Telekom Austria AG 9.440 aktien up +0.53% UNIQA Insurance Group AG 12.860 aktien up +0.47% VERBUND AG Kat. A 64.35 aktien up +0.7% VIENNA INSURANCE GROUP AG 48.500 aktien up +0.1% Wienerberger AG 32.420 aktien up +1% voestalpine AG 26.660 aktien up +0.15%
  1. oe24.at
  2. Business
Insolvenz
© Getty

Konkurs

Reinigungsfirma ist pleite – 18 Jobs in Gefahr

14.08.25, 08:55
Teilen

Über ein Tiroler Reinigungsunternehmen wurde das Insolvenzverfahren eröffnet. Derzeit ist noch unklar, ob der betrieb fortgeführt werden kann. 18 Mitarbeiter stehen vor einer ungewissen Zukunft.

Das Landesgericht Innsbruck hat am Mittwoch ein Konkursverfahren gegen die in Ampass (Tirol) ansässige Yuliyan Yordanov Gebäudereinigung eröffnet. Betroffen sind 18 Mitarbeiter, deren Arbeitsplätze nun auf der Kippe stehen. Eingeleitet wurde das Verfahren nicht vom Unternehmen selbst, sondern auf Antrag eines Gläubigers. Ob der Betrieb weitergeführt werden kann, ist derzeit unklar.

"Diese Entscheidung wird zeitnah zu treffen sein. Es bleibt insbesondere abzuwarten, ob der Schuldner in der Lage ist, nachvollziehbar darzustellen, dass eine Fortführung auf wirtschaftlich soliden Beinen stehen kann", so der Kreditschutzverband KSV1870.

Die Firma war auf Gebäudereinigung und Hauswartung spezialisiert und arbeitete zuletzt als Subunternehmer für die RSA Gebäudereinigung. Die konkreten Ursachen für die Insolvenz sind bislang nicht bekannt. Der KSV betont, dass diese erst gemeinsam mit der Insolvenzverwaltung ermittelt werden.

Zukunft des Unternehmens völlig offen

Auch zur Höhe der Verbindlichkeiten gibt es noch keine Angaben. Für die Belegschaft bedeutet die Situation große Unsicherheit, da die Zukunft des Unternehmens völlig offen ist.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden