Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 20.500 aktien down -2.38% Andritz AG 61.45 aktien down -0.24% BAWAG Group AG 111.90 aktien up +0.18% CA Immobilien Anlagen AG 23.300 aktien down -0.26% CPI Europe AG 18.820 aktien up +1.73% DO & CO Aktiengesellschaft 201.00 aktien down -0.74% EVN AG 23.550 aktien down -0.63% Erste Group Bank AG 86.25 aktien up +0.52% Lenzing AG 26.550 aktien up +0.19% Mayr-Melnhof Karton AG 77.50 aktien up +2.65% OMV AG 46.620 aktien down -0.51% Oesterreichische Post AG 29.050 aktien up +0.69% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.780 aktien down -1.13% SBO AG 29.650 aktien down -0.34% Telekom Austria AG 9.390 aktien up +0.97% UNIQA Insurance Group AG 12.800 aktien equal +0% VERBUND AG Kat. A 63.90 aktien down -0.23% VIENNA INSURANCE GROUP AG 48.450 aktien up +1.36% Wienerberger AG 32.100 aktien up +1.07% voestalpine AG 26.620 aktien down -0.52%
  1. oe24.at
  2. Business
Bitcoin
© Getty

Krypto-Explosion

Rekordhoch: Bitcoin steigt auf über 124.000 Dollar

14.08.25, 06:00
Teilen

Der Bitcoin ist am Donnerstag in Asien auf ein Rekordhoch von 124.002,49 Dollar (105.885,48 Euro) gestiegen. 

Als Gründe für die Rally gelten die Erwartung einer lockereren Geldpolitik der US-Notenbank Fed, anhaltende Käufe institutioneller Anleger sowie eine industriefreundliche Regulierung unter US-Präsident Donald Trump. "Technisch gesehen könnte ein nachhaltiger Ausbruch über 125.000 Dollar den Bitcoin auf 150.000 Dollar treiben", schrieb IG-Marktanalyst Tony Sycamore.

Im Sog des Höhenflugs erreichte auch die zweitgrößte Kryptowährung Ether mit 4780,04 Dollar den höchsten Stand seit Ende 2021. Seit Jahresbeginn hat der Bitcoin fast 32 Prozent zugelegt. Trump, der sich selbst als "Krypto-Präsident" bezeichnet, hatte nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus eine für die Branche vorteilhafte Regulierung durchgesetzt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden