Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 20.750 aktien up +1.22% Andritz AG 61.85 aktien up +0.65% BAWAG Group AG 113.50 aktien up +1.43% CA Immobilien Anlagen AG 23.500 aktien up +0.86% CPI Europe AG 18.680 aktien down -0.74% DO & CO Aktiengesellschaft 219.00 aktien up +8.96% EVN AG 23.700 aktien up +0.64% Erste Group Bank AG 85.80 aktien down -0.52% Lenzing AG 26.450 aktien down -0.38% Mayr-Melnhof Karton AG 77.50 aktien equal +0% OMV AG 46.460 aktien down -0.34% Oesterreichische Post AG 29.250 aktien up +0.69% Raiffeisen Bank Internat. AG 30.600 aktien up +2.75% SBO AG 29.650 aktien equal +0% Telekom Austria AG 9.410 aktien up +0.21% UNIQA Insurance Group AG 12.980 aktien up +1.41% VERBUND AG Kat. A 64.00 aktien up +0.16% VIENNA INSURANCE GROUP AG 49.150 aktien up +1.44% Wienerberger AG 31.920 aktien down -0.56% voestalpine AG 26.720 aktien up +0.38%
  1. oe24.at
  2. Business
Erster Prozess gegen René Benko startet am 14. Oktober

In Innsbruck

Erster Prozess gegen René Benko startet am 14. Oktober

14.08.25, 10:36
Teilen

Nun steht fest, wann der erste Benko-Prozess startet.  

Der erste Strafprozess gegen Signa-Gründer und Pleitier René Benko wird am 14. und 15. Oktober am Landesgericht Innsbruck stattfinden. Dies teilte das Gericht am Donnerstag mit. Es werde jeweils ab 9 Uhr vor einem Schöffengericht im Schwurgerichtssaal verhandelt, hieß es. Am ersten Verhandlungstag werde bis 18 Uhr verhandelt, am zweiten Tag bis 20 Uhr. Benko muss sich wegen des Vorwurfs der betrügerischen Krida verantworten.

Dem Angeklagten wird zur Last gelegt,im Rahmen seiner Insolvenz als Einzelunternehmer die Befriedigung von Gläubigerforderungen verhindert bzw. geschmälert zu haben, indem er Vermögenswerte beiseite geschafft haben soll. Die angeklagte Schadenssumme beläuft sich auf 660.000 Euro. Benko drohen im Falle einer Verurteilung ein bis zehn Jahre Haft.

Benkos Anwalt Norbert Wess hatte den Antrag gestellt, die Verhandlung nach Wien zu verlegen, was ein Dreirichtersenat des OGH aber ablehnte. Benko befindet sich seit 24. Jänner in der Justizanstalt Wien-Josefstadt in Untersuchungshaft.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden