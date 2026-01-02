Graz hat ein spannendes Wahljahr vor sich

Elke Kahr (KPÖ) sorgte 2021 für eine Überraschung - fünf Jahre später will sie weiterhin an der Stadtspitze bleiben.

Stmk. Die Grazer wählen heuer voraussichtlich im September einen neuen Gemeinderat – ein genauer Termin steht noch nicht fest. Fest steht: Elke Kahr von der KPÖ will ihren Bürgermeistersessel verteidigen, die ÖVP will ihn zurück.

Für den Grazer Politikforscher Heinz Wassermann ist in Graz kein Wahlausgang gewiss. „Die Stadt ist unberechenbar“, so Wassmann gegenüber dem orf. Elke Kahr verfüge trotz leerer Kassen über Ansehen in weiten Bevölkerungsschichten. Doch trotz der Beliebtheit der Führungsfiguren einst und jetzt – die KPÖ sei eine beinharte Kaderpartei.

Kahr gelang 2021 die große Überraschung: Die ÖVP als stärkste Partei unter Langzeitbürgermeister Siegfried Nagl (seit 2003) war am 26. September 2021 gewaltig abgestürzt, um 11,88 Prozentpunkte auf 25,91 Prozent. Die Kommunisten konnte um 8,5 Prozentpunkte auf 28,84 Prozent zulegen.

© Kunasek

FPÖ braucht Kunasek-Rückenwind

Es sei laut Wassmann relativ egal, wer der freiheitliche Spitzenkandidat sei und was er sage. Der Indikator werde wohl sein, wie sehr sich der blaue Landeshauptmann Mario Kunasek im Grazer Wahlkampf engagiere.