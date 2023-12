Grazer "Mini-Mbappe" wird zum Instagram-Hit

Ein Grazer Nachwuchskicker wird mit seinem Torjubel zum viralen Mega-Hit.

Bereits mehr als 45 Millionen Klicks bekam dieser Tage ein Kurzvideo von einem Fußballspiel im Rahmen eines Hallenturniers des GSC Graz.

Dort gelang einem Jugend-Spieler kurz nach seiner Einwechslung gleich ein Tor. Doch es war weniger der Treffer, der für Begeisterungsstürme in den Sozialen Netzwerken sorgte, sondern das, was danach folgte. Der Torjubel des kleinen Kickers war nämlich ganz im Stil von Paris-Saint-Germain-Star Kylian Mbappe. So rutscht der kleine Grazer nach seinem Tor auf Knien und verschränkt dabei die Arme - ganz wie der Große.

Bewegender Torjubel © Instagram ×

Auf Instagram wurde der Bub jetzt zum großen Star. Mehr als drei Millionen Fans gaben den Video bereits ein Like. Angesehen wurde der Kurz-Clip sogar über 45 Millionen Mal.