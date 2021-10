Hirsch spießt Mann auf: 70-Jähriger tot

Der Steirer erlag seinen schweren Verletzungen.

Steiermark. Am Mittwochmorgen gegen 7.40 Uhr kam es in einem Hirschgehege, das mit einem Rothirsch, fünf Hirschkühen und vier Jungtieren besetzt war, in Pößnitz (Gemeinde Leutschach) zu einem tödlichen Unfall: Ein Hirsch attackierte den 71-jährigen Besitzer des Geheges und fügte dem Steirer tödliche Stichverletzungen zu, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Eine Nachbarin alarmierte die Einsatzkräfte und leistete zusammen mit weiteren Personen Erste Hilfe. Trotz intensiver Reanimationsversuche erlag der Mann seinen schweren Verletzungen.

Der Hirsch fügte dem 70-Jährigen mit seinem Geweih schwerste Stichverletzungen am Oberkörper, an der Brust, am Kopf und an den Beinen zu. Der Hirsch wurde inzwischen erlegt.