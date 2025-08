Holz-Lkw-Anhänger stürzt um – Ladung trifft Autos

Zwei leicht verletzte Personen wurden ins Krankenhaus Judenburg gebracht. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt.

Steiermark. Heute Nachmittag stürzte bei St. Peter ob Judenburg (Bezirk Murtal) ein mit Holz beladener Lkw-Anhänger um und löste einen folgenschweren Unfall aus. Gegen 16:35 Uhr bog der 33-jährige Lkw-Fahrer aus dem Bezirk Murtal von der B317 auf die B114 ab, als der Anhänger ins Schwanken geriet und umkippte. Zur gleichen Zeit passierten ein 20-jähriger Fahrer und eine 67-jährige Autofahrerin die Stelle – beide konnten den herabstürzenden Baumstämmen nicht ausweichen. Die Holzladung traf ihre Fahrzeuge und verursachte erheblichen Sachschaden. Die beiden leicht Verletzten wurden ins Krankenhaus Judenburg gebracht, während der Lkw-Lenker unverletzt blieb.

Vor Ort ergaben die Erhebungen den Verdacht, dass an dem Holzanhänger eine Feder gebrochen war, was möglicherweise ursächlich für das Umkippen war, berichtet die Polizei in einer Aussendung.

Die B114 war aufgrund des Unfalls von 16:35 Uhr bis 17:55 Uhr komplett gesperrt. Die Abschleppung der Fahrzeuge erfolgte mittels eines Abschleppdienstes sowie dem ÖAMTC. Die Freiwillige Feuerwehr St. Peter ob Judenburg war ebenfalls im Einsatz und unterstützte die Bergungsarbeiten.