Jugendliche bei Frontal-Unfall verletzt

Der Pkw wurde in den Straßengraben geschleudert, der Lkw stürzte in ein Waldstück.

Am Donnerstagabend ereignete sich auf der B54 bei Ilztal (Bezirk Weiz) ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Lkw mit Anhänger und einem Pkw. Gegen 19:00 Uhr geriet ein 43-jähriger Lkw-Fahrer ins Schleudern, woraufhin der Anhänger mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte, das von einem 17-Jährigen aus dem Bezirk Weiz gelenkt wurde. Der Pkw wurde in den Straßengraben geschleudert, der Lkw stürzte in ein Waldstück.

Der junge Pkw-Lenker wurde schwer verletzt und per Notarzthubschrauber in die Kinderklinik des LKH Graz geflogen. Zwei 16-jährige Mitfahrerinnen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt und ins LKH Weiz gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt. Die B54 war im Bereich der Unfallstelle bis 20:35 Uhr gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in die Abendstunden, die genaue Unfallursache wird noch ermittelt.