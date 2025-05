Kostbarer Therapiekater verschwunden - Oskar half bei Prüfungsangst

Die Ausbildung einer Therapiekatze dauert mehrere Jahre.

Ktn.Ganz Wolfsberg sucht seit Tagen eine Katze: Ein kostbarer Therapiekater ist verschwunden. Der Polizei liegt eine Anzeige vor. Die Besitzerin behauptet, das Tier sei entführt worden. Für das Auffinden des Tieres wurde ein Finderlohn ausgesetzt. Vor wenigen Wochen begleitete ein ORF-Kamerateam die reinrassige Siam-Katze bei der Arbeit. In der Caritas-Schule in Wolfsberg half der Kater drei Mal in der Woche, Prüfungsängste und Stress zu minimieren. Oskar spazierte durch die Klassenräume und lenkte die von ihrer Nervosität ab. Am 15. April hat seine Besitzerin sein Halsband mit Tracker auf der Straße gefunden, seitdem wurde der Kater nicht mehr gesehen.