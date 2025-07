Landwirt (58) von Heuballen erdrückt

Der 58-jährige Bauer starb noch an der Unfallstelle.

Steiermark. Am Freitag kam ein 58-jähriger Landwirt in Fohnsdorf (Bezirk Murtal) bei einem folgenschweren Arbeitsunfall ums Leben. Gegen 10:30 Uhr versuchte der Mann, in einer Heuhalle mit einem Traktor Heuballen zu stapeln. Plötzlich stürzte ein Stapel um und traf den Traktor. Als der Landwirt ausstieg und zurücktrat, kippte ein weiterer Stapel – zwei schwere Ballen trafen ihn im Bereich des Unterleibs und klemmten ihn ein, wie die Polizei berichtet.

Obwohl Angehörige und Polizei ihn befreiten und sofort wiederzubeleben versuchten, starb der Bauer noch an der Unfallstelle. Laut Ermittlungen liegt kein Fremdverschulden vor.