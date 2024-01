Mord-Alarm: Gast vor Lokal zu Tode getreten

Tödlicher Streit in und dann vor einem Beisl in Graz: Ein 29-jähriger Steirer soll Samstagabend einen gebürtigen Deutschen (54) so heftige Fußtritte versetzt haben, dass der Kontrahent daran verstarb.

Stmk. Laut Polizei kam es Samstag gegen 21:50 Uhr in dem Lokal in der Kapellenstrae im Bereich der Triestersiedlung - eine Wohngegend mit stark ramponierten Ruf - zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen einem jüngeren und einem älteren Gast, beide leben Graz, beide dürften dem Alkohol oft und gern zusprechen. Der Streit verlagerte sich vor das Lokal, wo es auch dann zu Handgreiflichkeiten zwischen den beiden kam. Nach Zeugenaussagen dürfte der 29-Jährige zumindest einen Fußtritt gegen den Körper des 54-Jährigen ausgeführt haben, sodass der Mann (ein gebürtiger Deutscher) zu Boden stürzte. Auch danach dürfte der 29-Jährige noch gegen den bereits am Boden knienden und liegenden Mann getreten haben. Danach entfernte sich der Verdächtige vom Tatort. Der 54-Jährige erlitt schwere innere Verletzungen an Milz. Leber und Nieren und verstarb noch am Tatort. Obduktion angeordnet Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Obduktion des Leichnams an. Dabei konnte ein Fremdverschulden als Todesursache nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden. Der 29-Jährige wurde von Kriminalisten und Beamten der Polizeiinspektion Karlauerstraße ausgeforscht und festgenommen. Er gibt zu, gegen den Körper des 54-Jährigen getreten zu haben, bestreitet allerdings eine Tötungsabsicht. Der Verdächtige wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Weitere Erhebungen werden vom Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz geführt.