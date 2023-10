Neue Landesräte nehmen ihre Arbeit auf

Seit Dienstag hat die Steiermark eine neue Landesregierung: Es wurden zwei Landesräte angelobt.

Graz. Der Dienstag war für die beiden neuen Landesräte in der Steiermark, Simone Schmiedtbauer und Karlheinz Kornhäusl, ein ereignisreicher Tag. Sie nahmen an ihrer ersten Landtagssitzung als Agrarlandesrätin und Gesundheitslandesrat teil. Doch bevor sie angelobt wurden, traten die beiden scheidenden Landesräte Juliane Bogner-Strauß und Johann Seitinger (beide ÖVP) noch einmal ans Rednerpult, um ihre letzte Rede im steirischen Landtag zu halten und Worte an die Mitglieder des Landtags zu richten.

Danach wurden die designierten Mitglieder der Landesregierung, Karlheinz Kornhäusl und Simone Schmiedtbauer gewählt. Direkt nach der Wahl gab es eine Unterbrechung der Sitzung, die beiden wurden von Landeshauptmann Christopher Drexler als neue Mitglieder der Landesregierung angelobt und können nun ihre Arbeit starten.

Aufgrund der Personalrochaden musste im Landtag auch ein neuer Bundesrat gewählt werden. Kornhäusls Nachfolge tritt Günter Ruprecht, Obmann des steirischen Arbeitnehmerbundes, an.