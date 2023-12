Paragleiter blieb in 25 Metern Höhe hängen

Der Mann konnte trotz seiner misslichen Lage noch einen Notruf absetzen.

Ein Paragleiter ist am Donnerstag bei einem Flug in St. Radegund bei Graz plötzlich kurz nach dem Start abgestürzt. Dabei blieb er in einer Baumkrone hängen, sein Schirm verfing sich in den Bäumen in einer Höhe von ungefähr 25 Metern.

Der Mann konnte trotz seiner Lage noch einen Notruf absetzen. Bergrettung, Alpinpolizei sowie Rotes Kreuz rückten zur Unfallstelle aus. Die Bergung des Paragleiters gestaltete sich schwierig.

Der Verunglückte konnte mit Hilfe eines Spezialgerätes aus seiner hilflosen Lage zum Boden abgeseilt werden. Ein Notarztteam übernahm die weitere Behandlung.