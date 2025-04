Polizei verhaftet Russen nach Schüssen aus Schreckschusspistole

Mehrere Schüsse aus einer Schreckschusspistole haben Freitagnachmittag zu einem größeren Polizeieinsatz in Graz geführt.

Laut Anrainerangaben soll ein Mann in der Reininghausstraße seine Freundin in den Schwitzkasten genommen und Schüsse abgegeben haben, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Mehrere Polizeistreifen - darunter auch die Cobra Süd - eilten daraufhin zum Ort des Vorfalls und konnten einen 21-jährigen Russen anhalten. Dieser wurde festgenommen.

In der Nähe wurden drei Patronenhülsen sowie die Waffe, die sich als Schreckschusspistole entpuppte, sichergestellt. Der in Graz wohnhafte Verdächtige zeigte sich nach anfänglichem Leugnen teils geständig, seine 17-jährige Begleiterin bestritt den Inhalt der Anzeige. Der 21-Jährige wird wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung und Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt, außerdem wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.