Kuh stöß Bauer auf Asphalt

Ein 50-jähriger Landwirt ist Freitagfrüh in Breitenbach in Tirol (Bezirk Kufstein) nach dem Verladen einer Kuh in einen Viehanhänger schwer verletzt worden.

Als der Einheimische den Anhänger verlassen wollte, wurde er von dem Rind gestoßen und stürzte auf eine Asphaltfläche.

Dabei erlitt er ein schwere Kopfverletzung. Der Bauer wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert, teilte die Polizei mit.