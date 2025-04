Oster-Freuden in der Stadt genießen

Am verlängerten Osterwochenende bieten sich quer durch Wien viele Möglichkeiten für Familienausflüge.

Bis Ostersonntag, 20. April 2025 werden die Kalvarienberggasse und der St.-Bartholomäus-Platz in Hernals beim Kalvarienbergfest zur lebendigen Oase voller Tradition, Kreativität und unvergesslicher Erlebnisse.

Eier bemalen oder Kinderschminken in Hernals

Bunte Stände und verlockende Köstlichkeiten, sowie spannende Aktionen für Groß und Klein werden im 17. Bezirk geboten. Von 14 bis 20 Uhr können Gäste beim Kunsthandwerk stöbern, Schmankerln genießen oder Eier bemalen. Dazu gibt es Kinderschminken und Glitzertattoos. Am Samstag kommt um 16 Uhr der Osterhase und um 20 Uhr gibt es ein Osterfeuer mit feierlicher Entzündung der großen Osterkerze vor der Kirche.

Diverse Ostermärkte wie in Schönbrunn, Auf der Freyung und am Hof sowie in den Blumengärten Hirschstätten bieten ebenfalls Programme für die ganze Familie.

© Ostermarkt am Hof ×

Ostern auf den Donauwellen

© DDSG Blue Danube

Am Ostersamstag, den 19. April 2025, lädt die DDSG zur Osterschifffahrt auf der MS Admiral Tegetthoff mit einem kunterbunten Familienprogramm entlang der malerischen Donau. Während die Großen beim Brunchbuffet schlemmen, dürfen sich die kleinen Passagiere auf eine spannende Osternestsuche, Bastelstationen und Überraschungsgäste wie Clown Poppo und den Osterhasen freuen. Abfahrt 14 Uhr Reichsbrücke.

An Bord der Admiral Tegetthoff verwandelt ein „Brunch auf Donauwellen“ den Ostersonntag am 20. April 2025 in ein ganz besonderes Erlebnis. Die Gäste erwartet ein reichhaltiges Osterbrunch-Buffet mit süßen und pikanten Schmankerln – darunter Osterschinken, Lammbraten, Räucherfischvariationen, frische Salate, herzhafte Aufstriche, Osterpinze, Striezel und köstliche Mehlspeisen. Musikalisch begleitet wird die Rundfahrt auf der schönen Wiener Donau von stimmungsvoller Live-Musik der beiden Pianistinnen Caroline Kreutzberger oder Ines Pop. Die historischen und modernen Uferlandschaften Wiens ziehen gemächlich am Panoramafenster vorbei, während an Bord Genuss und Frühlingsfreude regieren. Abfahrt 10 Uhr Schiffsstation Reichsbrücke, Tickets auf ddsg-blue-danube.at