× Die Schafe sind los! Donauinsel startet in neue Saison

Die Donauinsel begeht mit ihren Schafen, der Schifffahrt und einem Jubiläum die warme Jahreszeit.

Frühling auf der Donauinsel: Gänseblümchen, Apfel- sowie Kirschblüten und duftender Thymian kündigen die Rückkehr der warmen Jahreszeit an. Mit den ersten Frühlingstagen kehrten bereits die frischen Wiesen zurück an die Donau, die von den Inselschafen jetzt schonend gemäht werden. Am Osterwochenende startet zudem die Saison für die "Copa Cruise" - das umweltfreundliche Inselboot der Stadt Wien. Und auch ein Rekord darf verkündet werden: Das mobile Inselservice konnte die 100.000 Kilometer-Marke knacken.

Inselschafe als Mäh-Brigade

Die Inselschafe, eine echte Attraktion, sind wieder auf der Donauinsel unterwegs. Dabei sind sie nicht nur lieb anzuschauen, die Tiere übernehmen auch eine wichtige Aufgabe: das Mähen der Wiesen. Durch einen mobilen Weidezaun geschützt, ersetzen sie ab sofort die maschinelle Wiesenpflege. Eine Schäferin sorgt täglich für das Wohl der Schafe und überprüft die Wassertröge sowie das Weidezelt.

Das Mähen durch die Schafe erfolgt nicht nur deutlich leiser als auf maschinellem Wege – durch das schonende Grasen der Herde wird zudem die Vernetzung von Biotopflächen gefördert. Beim Abmähen der Wiesen lassen die Fellnasen immer auch Pflanzenstand übrig: Wegdisteln und Flockenblumen, um die Schafe lieber einen Bogen machen, dienen beispielsweise seltenen Steinbienenarten als reichhaltiges Blütenbuffet.

Copa Cruise legt an

Das Inselhüpfen auf der Neuen Donau wird wieder möglich: Die "Copa Cruise" fährt ab dem 18. April wieder in den hiesigen Gewässern - genau gesagt von Freitag bis Sonntag sowie an Feiertagen.

Mit Platz für 20 Personen und einem Elektromotor, der teilweise durch Solarenergie unterstützt wird, bietet die "Copa Cruise" eine nachhaltige Form der Fortbewegung, von der belebten CopaBeach bis zum ruhigen Norden der Donauinsel zu schippern. Auch am Ostermontag kann man das Inselboot wieder nutzen.

15-jähriges Jubiläum

Ein weiteres Highlight auf der Donauinsel ist das mobile Inselteam, das dieses Jahr sein 15-jähriges Jubiläum feiert. Seit 2010 haben die Teams beeindruckende 100.000 Kilometer auf der Insel zurückgelegt, um für Sauberkeit und Ordnung zu sorgen. Sie helfen den Besuchern, beantworten Fragen und unterstützen das Miteinander auf der Insel.

Gerald Loew, Leiter der Fachabteilung Wiener Gewässer, zeigt sich stolz über diesen Erfolg und den Saisonstart: "Mittlerweile blickt das mobile Inselservice auf eine Erfolgsgeschichte zurück, die sich sehen lassen kann: 2010 gegründet, sammelten die Teams seitdem eine stolze Summe von insgesamt 100.000 Streckenkilometern auf der Donauinsel an und stehen allen Besuchenden dieser einzigartigen Freizeitoase direkt vor Ort mit Rat und Tat zur Seite."