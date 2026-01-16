Namen von drei "L'amour toujours"-Sängern aus Gosauer Lokal bekannt

Die drei Sänger sind Mitglieder der Freiheitlichen Jugend.

Gosau. Das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) hat drei Gäste namentlich identifiziert, die Anfang Dezember in einem Lokal in Gosau in Oberösterreich den Song "L'amour toujours" in der Textversion "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!" gesungen haben sollen.

"Es handelt sich bei allen um Mitglieder der Freiheitlichen Jugend (FJ)", bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wels einen Online-Bericht des Nachrichtenmagazins "Profil"am Freitag. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verhetzung gehen demnach weiter. Ein Video von besagtem Abend wird noch ausgewertet. Durch das Abgleichen mit Fotos seien inzwischen drei von insgesamt 19 mutmaßlichen Sängern "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit namentlich identifiziert", so die Sprecherin weiter.

In dem Lokal sollen an dem Abend viele Teilnehmer eines Seminars der FJ gewesen sein. Diese hatte nach Bekanntwerden des Vorfalls wiederum wissen lassen, dass "ein Gasthausbesuch nicht Teil des Seminarprogramms war". Ebenfalls im Dezember des Vorjahres wurde auch auf einem Mensafest an der Johannes Kepler Uni in Linz der rassistisch umgetextete Hit des italienischen Musikers Gigi D'Agostino gesungen. Die Ermittlungen durch das LSE seien nicht abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft Linz hatte bis zum Freitag noch keinen Bericht vorliegen, so eine Sprecherin.