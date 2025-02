Rottweiler biss 34-Jährige - von Polizei erschossen

Hund hat vor drei Jahren bereits fünfjähriges Kind gebissen.

Eine 34-jährige Steirerin ist am Freitagabend in Gratwein-Straßengel (Bezirk Graz-Umgebung) von einem selbst geführten Rottweiler attackiert und schwer verletzt worden. Die Polizei erschoss den aggressiven Hund, als dieser kurz von der Frau abließ. Wie die Polizei in einer Aussendung bekannt gab, soll derselbe Hund bereits vor einigen Jahren ein fünfjähriges Kind gebissen haben.

Laut Polizei war die 34-Jährige mit den beiden Hunden einer Bekannten spazieren. Kurz nach 20.00 Uhr gingen gleich mehrere Notrufe bei der Polizei ein - die Anrufer meldeten eine um Hilfe schreiende Frau. Als Polizisten kurz darauf eintrafen, sahen sie die am Boden liegende Frau, die andauernd von dem Hund in die Beine, die Hüfte und den Bauch gebissen wurde.

Pfefferspray nützte nichts

Sofort versuchten die Polizisten, den Hund zu verscheuchen, indem sie das Folgetonhorn des Streifenwagens aktivierten. Das zeigte aber keine Wirkung, weshalb die Beamten Pfefferspray einsetzten, was ebenfalls nichts nützte. Daraufhin gaben die Polizisten mehrere Schüsse auf den etwa 60 Kilogramm schweren, aggressiven Rottweiler-Rüden ab, als sich dieser kurz von der Frau entfernt hatte. Die Frau erlitt blutende Bisswunden und wurde mit schweren Verletzungen ins Landeskrankenhaus Graz eingeliefert. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht.

Die 34-Jährige hatte während der Abwesenheit der 45-jährigen Hundebesitzerin auf den achtjährigen Rottweiler und einen weiteren Mischlingshund aufgepasst. Bei dem Spaziergang dürfte es kurz vor der Bissattacke zu einer Auseinandersetzung mit dem Hund einer anderen Spaziergängerin gekommen sein. Kurz darauf attackierte der Rottweiler dann die 34-Jährige, während der Mischling flüchtete. Ersten Ermittlungen zufolge waren beide Hunde angeleint und auch ein Maulkorb war beim Rottweiler vorhanden. Am Ort des Vorfalls wurde aber ein abgebrochener Lederriemen sichergestellt.

Bereits zweiter Vorfall mit Hund

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Der Rottweiler und dessen 45-jährige Besitzerin sind wegen eines ähnlich gelagerten Vorfalls bereits den Behörden bekannt. Derselbe Rottweiler soll nämlich vor etwa drei Jahren ein fünfjähriges Kind gebissen haben. Danach seien der Frau vom Veterinäramt behördliche Auflagen erteilt worden.