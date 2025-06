Schüsse in Grazer Schule: Polizei spricht von "Amoklage"

Ein Polizei-Großeinsatz ist am Vormittag in einer Grazer Schule in der Dreierschützengasse angelaufen, wie die Landespolizeidirektion Steiermark auf der Social Media-Plattform X (vormals Twitter) mitteilte.

Es soll mindestens einen, offenbar sogar fünf Tote geben. Die Polizei bestätige das allerdings vorerst nicht: "Die Lage ist zurzeit sehr unklar. Es könnte sich aber um eine Amoklage handeln", hieß es gegenüber der APA. Die Schule müsse zunächst evakuiert werden. Der Einsatz begann gegen 10.00 Uhr. Laut ersten Erkenntnissen wurden Schüsse in einer Schule gehört. Die Bevölkerung wurde angehalten den Bereich rund um die Schule zu meiden und den Anweisungen der Sicherheitskräfte vor Ort Folge zu leisten.