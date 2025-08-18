Schwefelsäure-Austritt bei Schwimmbad – Verletzter im KH

Eine Person wurde bei dem Unfall verletzt und vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht.

In Seckau im Bezirk Murtal kam es Sonntagabend zu einem Schwefelsäureaustritt bei einem Schwimmbad auf einem privaten Grundstück. Im Technikschacht des Beckens trat die gefährliche Flüssigkeit aus, woraufhin ein Großeinsatz der Feuerwehr notwendig wurde.

Eine Person wurde bei dem Unfall verletzt und vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht, wie "ORF Steiermark" berichtet. Insgesamt 15 Feuerwehrleute rückten mit schwerem Atemschutz an. Sie setzten spezielle Chemiebindemittel ein, um die Säure zu neutralisieren. Der Einsatz dauerte rund drei Stunden.

© BFV/Thomas Zeiler

Laut Angaben des Bereichsfeuerwehrverbandes Knittelfeld bestand für Anrainer und Nachbarschaft keine Gefahr. Die Säure konnte vollständig gebunden werden.

Noch müssen die genauen Umstände, die zum Schwefelsäureaustritt geführt haben, geklärt werden.