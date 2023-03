× Steirer gesteht Mord an Freundin

Der 30-Jährige kann sich nun doch an den Streit erinnern.

Steiermark. Nach dem Fund einer Frauenleiche (33) am vergangenen Wochenende dürften Kriminalisten den Tathergang nun geklärt haben. Der 30-jährige Lebensgefährte zeigte sich weitgehend geständig. Er wird in die Justizanstalt eingeliefert.

Streit eskalierte

Heftig. Bei einer neuerlichen Einvernahme durch Mordermittler des Landeskriminalamtes (LKA) Steiermark konnte sich der 30-jährige Tatverdächtige – entgegen den Erstangaben – nun doch an einen Streit mit seiner Lebensgefährtin (33) erinnern. Dabei gab der Mann an, dass es am vergangenen Samstag (11. März 2023) in alkoholisiertem Zustand zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit seiner Lebensgefährtin im gemeinsamen Haus kam. Grund dafür soll ihr ständiger Alkoholkonsum und die Überforderung mit dem gemeinsamen Haushalt gewesen sein.

Im Rahmen der Auseinandersetzung soll der 30-Jährige die Frau schließlich im Wohnzimmer zu Boden gestoßen und in der Folge auch Gewalt gegen ihren Hals ausgeübt haben. Dazu zeigte sich der Tatverdächtige auch geständig. Eigenen Angaben zufolge wollte er so weitere Attacken auf ihn verhindern. Danach habe er sich im Schlafzimmer schlafen gelegt. Dort soll der Tatverdächtige die 33-Jährige Stunden später leblos aufgefunden haben. Er selbst hatte in der Nacht auf Sonntag, 12. März 2023, via Notruf Anzeige bei der Polizei erstattet.