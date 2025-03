Stmk-Wahl: Land will Bürgermeister-Direktwahl prüfen

Am Sonntag, 23. März, wird in 284 steirischen Gemeinden gewählt.

Stmk. Bei der Gemeinderatswahl können die 800.000 Stimmberechtigten am Sonntag eine Liste wählen. Die stärkste Liste schlägt dann dem Gemeinderat einen Bürgermeisterkandidaten oder eine Bürgermeisterkandidatin vor. Der Ortschef wird vom Gemeinderat gewählt. In sechs Bundesländern gibt es die Möglichkeit, den Bürgermeister direkt zu wählen. In Wien und Niederösterreich ist es wie in der Steiermark nicht möglich.

LH Mario Kunasek (FPÖ) ist ein Fürsprecher für die Bürgermeisterdirektwahl: „Die Gemeinderatswahl ist eine besondere Persönlichkeitswahl, das ist so. Wir Freiheitliche haben schon in der letzten Periode gefordert, eine Bürgermeisterdirektwahl einzuführen.“ Im Regierungsprogramm sei die Prüfung dieser Möglichkeit festgeschrieben, so Kunasek: „Wenn es nach mir geht, können wir das gerne tun, weil es auch um eine direkte Wahl geht und die Bürgermeister natürlich eine ganz besondere Verantwortung haben.“ Für die Einführung einer Bürgermeisterdirektwahl würde die Regierung Partner brauchen, da eine Zweidrittel-Mehrheit notwendig ist, um die Landesverfassung zu ändern.