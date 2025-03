Stmk-Wahl: Umfärbungen auf blau und Pkakat-Zerstörungen

Keine drei Wochen mehr und die Steirer werden zur Wahlurne gebeten.

In den vergangenen Tagen wurden mehrere Wahlplakate der steirischen Grünen für die Gemeinderatswahlen von Unbekannten zerstört. Landesgeschäftsführer Timon Scheuer warnte in diesem Zusammenhang vor einem „vergifteten politischem Klima“. Unter anderem wurden Wahlplakate in Bad Gleichenberg, Bärnbach, Deutschlandsberg, Straden und Leibnitz verschandelt. Die Gemeinderatswahlen am 23. März werden vor allem in der Südoststeiermark spannend. Die Südoststeiermark war bisher fest in schwarzer Hand: Die ÖVP stellt derzeit 23 der 25 Bürgermeister. Allerdings färbte sich der Bezirk bei der Nationalratswahl und vor allem bei der Landtagswahl zunehmend blau.Besonders umkämpft ist diesmal Bad Radkersburg. In der ehemaligen Bezirkshauptstadt treten sechs Parteien bzw. Listen an: Neben der ÖVP rund um Bürgermeister Karl Lautner, SPÖ, FPÖ, Grünen und Bürgerliste ist erstmals auch NEOS am Stimmzettel zu finden – mit dem ehemaligen Geschäftsführer der Parktherme, Patrick Sax, als Spitzenkandidaten.