Bub stürzt von 5-Meter-Sprungturm auf 15-Jährigen

Am Samstag kam es in einem Schwimmbad in Frohnleiten (Bezirk Graz-Umgebung) zu einem schweren Unfall.

Ein 14-jähriger Junge wollte gegen 19:30 Uhr vom fünf Meter hohen Sprungturm springen, rutschte dabei jedoch offenbar aus und stürzte unkontrolliert in das Becken. Unglücklicherweise traf er dabei einen 15-jährigen Jugendlichen aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, der sich gerade unter dem Sprungturm im Wasser aufhielt. Der 14-Jährige fiel direkt auf dessen Rücken. Der verletzte 15-Jährige wurde vom Bademeister und einem First-Responder des Roten Kreuzes erstversorgt und in weiterer Folge mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber Christophorus 17 in LKH Graz geflogen.