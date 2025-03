Wahlbeben mit Folgen: Erste Bürgermeister treten zurück

Die Gemeinderatswahl in der Steiermark hat personelle Konsequenzen: Erste Bürgermeister ziehen sich zurück. In Leibnitz und Traboch treten Ortschefs nach deutlichen Verlusten ab, während sich die SPÖ in Bruck an der Mur einer Neuausrichtung stellen will.

Nach der steirischen Gemeinderatswahl ziehen erste Bürgermeister Konsequenzen. In Leibnitz kündigte SPÖ-Ortschef Michael Schuhmacher nach herber Wahlniederlage seinen Rückzug aus der Gemeindepolitik an. Die SPÖ verlor dort die Absolute, die FPÖ legte deutlich zu. Auch in Traboch nimmt ÖVP-Bürgermeister Joachim Lackner nach einem Mandatsverlust den Hut – trotz absoluter Mehrheit. In Bruck an der Mur bleibt SPÖ-Bürgermeisterin Andrea Winkelmeier im Amt, will aber die Partei neu ausrichten. In Murau stellt sich ÖVP-Bürgermeister Thomas Kalcher nach massiven Verlusten der Vertrauensfrage. Die FPÖ konnte vielerorts stark zulegen und wird in etlichen Gemeinden zum politischen Zünglein an der Waage.