Wanderer entdeckt Leiche von abgestürzter Frau (50)

Eine 50-jährige Grazerin ist - bereits Mittwochabend - bei einem Sturz am Loser ums Leben gekommen.

Ein Wanderer hat die Frau Donnerstagvormittag entdeckt, gab die Polizei am Abend bekannt. Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor.

Die Frau hatte die Wanderung im Bereich des Losers allein unternommen und beging in weiterer Folge zweimal den als Panoramaklettersteig "Sissi" bekannten Steig. Beim zweiten Aufstieg, gegen 20.45 Uhr, stürzte sie rund 200 Meter in die Tiefe.

Nach ersten Erhebungen war die Frau zum Zeitpunkt des Absturzes aufgrund des flacheren Geländes nicht mehr am Stahlseil gesichert. Am Donnerstagvormittag entdeckte ein unbeteiligter Wanderer die verunglückte Frau und alarmierte die Rettungskräfte. Die Bergung der Leiche erfolgte in weiterer Folge durch die Besatzung eines Polizeihubschraubers, so die Behörde.