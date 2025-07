Zehn Jahre Street Food Festival: Weiz ist dabei

Die Stände auf der Europa Allee haben am Samstag von 11 bis 22 Uhr und Sonntag bis 20 Uhr geöffnet.

Stmk. Weiz darf sich dieses Wochenende auf ein besonderes Highlight freuen: Das European Street Food Festival macht im Rahmen seiner großen Jubiläumstour Station in der Oststeiermark. Mit dabei sind wieder zahlreiche Food-Trucks, Stände und Köche aus aller Welt, die frisch zubereitete Spezialitäten anbieten – von American Burger bis Thai Curry, von Crêpes bis veganen Bowls. Bereits seit 2015 begeistert das Festival mit kulinarischer Vielfalt und internationalem Flair. An zwei Tagen können sich Besucher in Weiz durch Spezialitäten aus verschiedenen Ländern kosten – bei freiem Eintritt und in entspannter Atmosphäre. Ein Pflichttermin für alle Feinschmecker.