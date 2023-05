Zug prallt gegen Mure und entgleist

Am Dienstagabend kam es aufgrund eines Murenabganges auf der Bahnstrecke zwischen Spielfeld und Ehrenhausen zu einer Entgleisung eines Triebwagens. Der Lokführer erlitt leichte Verletzungen.

Kurz nach 22 Uhr fuhr ein 36-jähriger Lokführer mit einem dreiteiligen Triebwagen auf der Bahnstrecke von Spielfeld in Richtung Graz Hauptbahnhof. Im Personenzug befanden sich zu dieser Zeit keine Fahrgäste.

Auf Höhe des Bahnkilometers 256,120 kam es aufgrund eines Murenabganges zu einer Entgleisung des vorderen Triebwagens. Der Lokführer erlitt trotz sofort eingeleitetem Bremsmanöver leichte Verletzungen; er wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in das LKH Wagna gebracht.



Die Feuerwehren Spielfeld, Ratsch an der Weinstraße und Ehrenhausen an der Weinstraße waren mit 59 Personen und neun Fahrzeugen im Einsatz und führten die Absicherung der Unfallstelle durch.