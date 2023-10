Zweites Stadion: Graz prüft mögliche Standorte

Der GAK wünscht sich ein eigenes Stadion. Sturm-Graz möchte die Merkur Arena für sich beanspruchen.

Graz. Graz will eine zweite bundesligataugliche Spielstätte bauen. Neben der Merkur Arena soll ein weiteres Stadion für die Aufeinandertreffen der Fußballklubs in der österreichischen Bundesliga gebaut werden. Doch wo wäre ein geeigneter Standort? Genau dieser Frage wurde sich am Dienstag bei einem ersten Treffen gewidmet. Insgesamt 14 mögliche Standorte wurde diskutiert, vier von ihnen sollen nun genauer geprüft werden. Der Grazer SPÖ-Klubchef Micheal Ehmann wurde zum Vorsitzen des Sonderausschusses zur Stadion-Standortsuche gewählt. Bei der ersten Sitzung im Stadtsenatssaal waren auch Sturm-Präsident Christan Jauk und GAK-Obmann Rene Ziesler geladen. Mit elf Gemeinderatsmitgliedern wurde diskutiert.

Der GAK sucht bereits seit Monaten nach einem eigenen Stadion. Vier Standorte im Grazer Norden werden nun als möglichen Standort geprüft, da der GAK sich ein Stadion im Norden wünscht. Die vier Standorte werden auf Pro und Contra geprüft, aber auch die Machbarkeit der anderen genannten Standorte wird im Hintergrund geprüft. "Sturm und GAK werden gefordert sein, über Eigenmittel, Sponsoren, Investoren und Bundes- und Landesförderungen einen erheblichen Beitrag zu leisten", sagt Ehmann. Denn: Die Stadt alleine kann einen Stadionneubau finanziell nicht stemmen.