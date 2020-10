Vor Kurzem wurde darin noch der Bundespräsident herum kutschiert – jetzt wurde das Auto in die Steiermark verkauft.

Eine pechschwarze BMW-Limousine hat in den letzten Tagen in Kärnten für Aufsehen gesorgt. Autohändler Sebastian Hafner sicherte sich das ehemalige Dienstauto von Bundespräsident Alexander Van der Bellen via Versteigerung und inzwischen hat das edle Auto einen Käufer gefunden.

Der glückliche Neubesitzer kommt aus der Steiermark, wie "orf" berichtet. Laut Verkäufer Hafner habe aber der Vorbesitzer des Autos keine entscheidende Rolle für den Käufer gespielt, sondern das "Schnäppchenangebot".

Der BMW 740Li XDrive Automatik, Baujahr 2019, 5.000 Kilometer und 340 PS; exklusive Ausstattung wurde für 85.000 Euro verkauft. Der Neupreis dieses Luxusautos liegt bei 160.000 Euro. Nach dem Zwischenstopp in Kärnten ist die Präsidenten-Limousine nun in der Steiermark unterwegs.