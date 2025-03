Steirischer Star-Koch verrät Wundermittel gegen Kater

Auf diesen Trick schwört der Austro-Küchenchef seit jeher.

Johann Lafer (67) ist eines der kulinarischen Aushängeschilder Österreichs. Der in St. Stefan im Rosental geborene Star-Koch bestach mit seiner hohen Kochkunst schon die feinsten Gaumen in Berlin, Hamburg oder Frankfurt und erlangte als Host zahlreicher Fernsehshows in der gesamten DACH-Region Berühmtheit. Seit Mai vergangenen Jahres moderiert er bei Sat.1 die Kochsendung "Drei Teller für Lafer".

Rechtzeitig zum Fasching bzw. Karneval verrät Lafer einen Trick, wie er nach durchzechten Nächten mit einem Kater umgeht. "Wenn ich einen Kater habe, lege ich mich vor allem hin. Aber man muss natürlich auch irgendwann etwas essen", so der Küchenchef.

Am besten eignet sich dafür ein kinderleichtes Gericht, das so gut wie jeder kennt - und zubereiten kann. "Wenn ich einen Kater habe, esse ich sehr gerne Porridge", so Lafer. Dafür kocht er lediglich ein paar Haferflocken mit Wasser auf und gibt ein wenig vietnamesischen Zimt oder Ahornsirup darüber - und fertig ist das Wundermittel gegen fiese Hangover.