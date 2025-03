Streit im Handy-Shop eskalierte: Wiener Promi vor Gericht

Ein handfester Streit zwischen einem Wiener Prominenten und einem Mitarbeiter eines Handygeschäfts landete vor Gericht.

Eine heftige Auseinandersetzung zwischen einem Promi aus Wien und einem Kärntner landete am Montag vor dem Landesgericht in Klagenfurt. Laut oe24-Informationen soll es bei dem Zwist, der vor ein paar Wochen in einem großen Handyshop in Klagenfurt stattgefunden hat, um eine Reparatur gegangen sein. Der Kunde, ein Promi aus Wien, soll mit dem Ergebnis nicht zufrieden gewesen sein.

Doch statt dieses Problem vielleicht gemeinsam zu lösen, eskalierte ein handfester Streit zwischen dem Shop-Angestellten und dem bekannten Kunden.

Im Zuge dessen soll der Wiener dem Mitarbeiter mit der Vernichtung der wirtschaftlichen Existenz gedroht haben. Zudem soll das mutmaßliche Opfer verleumdet worden sein. Der Promi-Status dürfte den Angestellten wohl nicht beeindruckt haben, er erstattete kurzerhand Anzeige und zog den Fall vor Gericht. Verhandelt wird die Angelegenheit vor einem Einzelrichter.