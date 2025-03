Schüsse auf Gruppe vor Disco: Türke (28) vor Gericht

Ein 28-Jähriger soll vor einem bekannten Club auf ein Trio geschossen haben.

Ein 28-jähriger Türke muss sich am Montag vor dem Landesgericht Feldkirch in Vorarlberg wegen versuchten Mordes verantworten. Der Angeklagte soll im Jänner 2024 vor dem Nachtklub „Sender Club“ in Lustenau gezielt auf eine dreiköpfige Gruppe geschossen haben. Zwei Männer wurden schwer verletzt, der Täter flüchtete in einem SUV.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf den 28. Jänner kurz vor Mitternacht. Drei Männer im Alter von 31, 32 und 42 wollten kurz vor Mitternacht den überregional bekannten Nachtklub „Sender Club“ besuchen, wurden jedoch vom Personal abgewiesen.

Als sie daraufhin den Parkplatz verließen, näherte sich ein vorerst unbekannter Täter zu Fuß und feuerte fünf Schüsse ab. Ein Opfer wurde am Arm, ein anderer am Bein getroffen. Beide Opfer sind tschetschenischer Herkunft, besitzen mittlerweile aber die österreichische beziehungsweise tschechische Staatsbürgerschaft. Sie wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Drogengeschäfte als Hintergrund?

Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich nicht um einen willkürlichen Angriff handelte. Hintergrund könnte ein Konflikt im Drogenmilieu sein. Der 28-Jährige dürfte im Drogenhandel tätig sein. Die Ermittlungen gestalteten sich schwierig, da mehrere Zeugen Falschaussagen machten, um den Täter zu decken. Ihnen wurde bereits der Prozess gemacht.

Der angeklagte Türke steht wegen versuchten Mordes und Verstößen gegen das Waffengesetz vor Gericht. Der Prozess ist auf zwei Tage angesetzt. Bei einem Schuldspruch drohen dem 28-Jährigen zehn bis 20 Jahre oder sogar lebenslange Haft.