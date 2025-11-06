Alles zu oe24VIP
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Räuber in Weiß Donaustadt Wien
© LPD Wien

Fahndung

Tankstelle überfallen: Messer-Räuber ganz in "Weiß" gesucht

06.11.25, 12:25
Der ziemlich auffällig gekleidete Unbekannte raubte eine Tankstelle mit einem Messer aus.

Was sich der bislang unbekannte Mann beim Tragen seines Outfits dachte, ist derzeit noch unklar. Jedenfalls betrat er komplett in Weiß gekleidet, abgesehen von seiner schwarzen Sonnenbrille, am Montagabend die Tankstelle in der Donaustadt und bedrohte dort mit einem Messer gleich zwei Kunden.

Räuber in Weiß Donaustadt
© LPD Wien

Mit der geringen Beute, es waren genau gesagt jeweils nur 15 Euro, konnte der sehr auffällig gekleidete Räuber schließlich flüchten. Bei seiner Tat wurde er allerdings von Überwachungskameras in der Tankstelle aufgezeichnet. Diese zeigen nicht nur seine Vorliebe für weiße Kleidung, sondern auch Teile seines schmalen Gesichts und die mutmaßliche Tatwaffe. 

Hinweise zum Täter erbeten

Um weitere Hinweise zu dem Mann zu bekommen, hat die Staatsanwalschaft Wien die Veröffentlichung eines Lichtbildes angeordnet. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, unter der Telefonnummer 01-31310-67800 erbeten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

