17-Jähriger von Auto erfasst Schwaz
Kroate im Spital

Teenie (17) auf Zebrastreifen erfasst: Mehrere Meter weggeschleudert

25.02.26, 09:00 | Aktualisiert: 25.02.26, 10:29
Der Jugendliche prallte gegen die Windschutzscheibe und wurde mehrere Meter weggeschleudert. 

Ein heftiger Unfall ereignete sich im Bereich eines Zebrastreifens auf der Tiroler Straße B171 in Schwaz. Dort überquerte gerade ein 17-Jähriger die Straße, als er von einem Auto erfasst wurde.

Der Teenie prallte gegen die Windschutzscheibe des Wagens und wurde weggeschlagen. Einige Meter weiter blieb der Jugendliche auf der Fahrbahn liegen. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde der 17-Jährige in das örtliche Krankenhaus gebracht.

Der Lenker des Autos, ein 64-jähriger Deutscher, blieb unverletzt. Die Tiroler Straße war rund 25 Minuten lang gesperrt.

