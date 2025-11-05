Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Räuber Matzleindorferplatz
© LPD Wien

Hotspot Favoriten

Teenie (17) mit Messer überfallen: Wer kennt diese Räuber?

05.11.25, 12:52 | Aktualisiert: 05.11.25, 14:01
Teilen

Die Täter verfolgten das verängstigte Opfer nach dem Verlassen der Schnellbahn-Station "Matzleinsdorfer Platz". 

Die beiden Männer mit Kopfbedeckung, es dürfte sich um zwei Tschetschenen handeln, sollen einen 17-Jährigen mit einem Messer ausgeraubt haben. Der Vorfall ereignete sich  bereits am 2. August in der Hollgasse in Margareten. Zuvor hatte das muskelbepackte Duo den 17-Jährigen nach dem Verlassen der Schnellbahn-Station Matzleinsdorfer Platz zuerst verfolgt, dann in eine Seitengasse gedrängt und mit einem Messer dazu aufgefordert, sein Handy herauszurücken.

Räuber Matzleinsdorferplatz
© LPD Wien

Teenie rettete sich in ein Lokal

Nachdem der völlig verängstigte Teenie sein Telefon übergab, flüchteten die beiden Täter in unbekannte Richtung. Der 17-Jährige, der bei dem Vorfall nicht verletzt wurde, ging ins nächste Lokal und verständigte die Polizei. 

Im Zuge der Ermittlungen konnten Lichtbilder der beiden Tatverdächtigen gesichert werden. Nun ersucht die Landespolizeidirektion Wien, über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien, um die Veröffentlichung der Fotos. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, unter der Telefonnummer 01-31310 43800 erbeten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden