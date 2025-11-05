Teenie (17) mit Messer überfallen: Wer kennt diese Räuber?

Die Täter verfolgten das verängstigte Opfer nach dem Verlassen der Schnellbahn-Station "Matzleinsdorfer Platz".

Die beiden Männer mit Kopfbedeckung, es dürfte sich um zwei Tschetschenen handeln, sollen einen 17-Jährigen mit einem Messer ausgeraubt haben. Der Vorfall ereignete sich bereits am 2. August in der Hollgasse in Margareten. Zuvor hatte das muskelbepackte Duo den 17-Jährigen nach dem Verlassen der Schnellbahn-Station Matzleinsdorfer Platz zuerst verfolgt, dann in eine Seitengasse gedrängt und mit einem Messer dazu aufgefordert, sein Handy herauszurücken.

© LPD Wien

Teenie rettete sich in ein Lokal

Nachdem der völlig verängstigte Teenie sein Telefon übergab, flüchteten die beiden Täter in unbekannte Richtung. Der 17-Jährige, der bei dem Vorfall nicht verletzt wurde, ging ins nächste Lokal und verständigte die Polizei.

Im Zuge der Ermittlungen konnten Lichtbilder der beiden Tatverdächtigen gesichert werden. Nun ersucht die Landespolizeidirektion Wien, über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien, um die Veröffentlichung der Fotos. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, unter der Telefonnummer 01-31310 43800 erbeten.