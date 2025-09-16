Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Syrer Favoriten Einbruch

Hotspot Favoriten

Teenie-Syrer (15) brach in Supermarkt ein - Festnahme

16.09.25, 12:38
Teilen

Bei dem 15-Jährigen wurde ein Klappmesser sichergestellt. 

Ladendetektive konnten am Montagabend einen Jugendlichen dabei beobachten, wie er gegen 21 Uhr gewaltsam in einen Supermarkt auf der Favoritenstraße einbrach und dort  Lebensmittel klaute. Weil das Geschäft im Hotspot-Bezirk in letzter Zeit immer wieder heimgesucht wird, wurde eine Sicherheitsfirma zur Überwachung eingesetzt. 

Klappmesser sichergestellt

Als der erst 15-jährige Syrer versuchte zu flüchten, konnten ihn die drei Ladendetektive stellen. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Teenies, entdeckten die alarmierten Beamten dann auch noch ein Klappmesser. Es wurde sichergestellt. In einem Sackerl, das neben dem Einbrecher am Boden lag, wurden vor allem Backwaren gefunden.

Der 15-Jährige wurde vorläufig festgenommen und befindet sich in polizeilicher Anhaltung. Ein unbeschriebenes Blatt ist der junge Syrer nicht. Gegen den Teenie läuft bereits eine Anzeige wegen Raubes. Ihm droht die Einweisung in eine Justizanstalt. Auf die Frage, warum er ein Messer dabei hatte, soll er "einfach so" geantwortet haben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden