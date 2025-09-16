Teenie-Syrer (15) brach in Supermarkt ein - Festnahme

Bei dem 15-Jährigen wurde ein Klappmesser sichergestellt.

Ladendetektive konnten am Montagabend einen Jugendlichen dabei beobachten, wie er gegen 21 Uhr gewaltsam in einen Supermarkt auf der Favoritenstraße einbrach und dort Lebensmittel klaute. Weil das Geschäft im Hotspot-Bezirk in letzter Zeit immer wieder heimgesucht wird, wurde eine Sicherheitsfirma zur Überwachung eingesetzt.

Klappmesser sichergestellt

Als der erst 15-jährige Syrer versuchte zu flüchten, konnten ihn die drei Ladendetektive stellen. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Teenies, entdeckten die alarmierten Beamten dann auch noch ein Klappmesser. Es wurde sichergestellt. In einem Sackerl, das neben dem Einbrecher am Boden lag, wurden vor allem Backwaren gefunden.

Der 15-Jährige wurde vorläufig festgenommen und befindet sich in polizeilicher Anhaltung. Ein unbeschriebenes Blatt ist der junge Syrer nicht. Gegen den Teenie läuft bereits eine Anzeige wegen Raubes. Ihm droht die Einweisung in eine Justizanstalt. Auf die Frage, warum er ein Messer dabei hatte, soll er "einfach so" geantwortet haben.