26-Jähriger fährt Fußgänger nieder und kracht in Carport

Der Fußgänger wurde durch den Unfall schwer verletzt

Am Montag gegen 21:47 Uhr kam es in Vorderlanersbach (Gemeinde Tux) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Autofahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, wodurch ein Fußgänger am Gehsteig erfasst und anschließend ein Carport gerammt wurde. Beide Unfallbeteiligten wurden schwer verletzt, Ersthelfer starteten sofort die Rettungskette. Die Polizei ermittelt zu den Unfallursachen.

Ein 26‑jähriger slowakischer Staatsbürger fuhr mit seinem Pkw talauswärts auf der Landesstraße L 6 in Richtung Vorderlanersbach. Aus bisher unbekannter Ursache kam er rechts von der Fahrbahn ab, erfasste einen 36-jährigen bulgarischen Fußgänger am angrenzenden Gehsteig und prallte anschließend ungebremst in ein Carport. Das Fahrzeug kam dort auf einem Betonsockel zum Stillstand.

Der Fußgänger wurde durch die Wucht des Aufpralls in ein benachbartes Feld geschleudert, wo er schwer verletzt liegen blieb. Der Fahrzeuglenker blieb eingeklemmt – die Feuerwehr Tux (40 Mann) musste ihn befreien. Sowohl der Fahrer als auch der 36-Jährige wurden von Ersthelfern versorgt. Nach Erstbehandlung durch Rettung und Notärzte wurden beide in die Klinik Innsbruck gebracht.

Die genaue Ursache des Unfalls ist derzeit noch unklar.