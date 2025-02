30-Jährige stach Freund Küchenmesser in Rücken

Eine 30-Jährige ist am Mittwoch wegen versuchten Mordes an ihrem 34-jährigen Lebensgefährten in Innsbruck festgenommen worden.

Die Frau soll dem Mann nach einem Streit mit einem Küchenmesser einen Stich in den Rücken versetzt haben. Der Serbe dürfte großes Glück gehabt haben, er kam mit einer "mittelschweren Verletzung" davon. Er wurde nach dem Angriff in der Innsbrucker Klinik ambulant behandelt, berichtete die Polizei am Samstag. Die Österreicherin wurde festgenommen und über eine Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Innsbruck gebracht. Laut Exekutive werden beide wegen des Verdachts der fortgesetzten Gewaltausübung angezeigt.