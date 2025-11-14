32-Jähriger vermisst – Unglücksfall wird befürchtet

Die Polizei bittet um Hinweise.

Telfs/Innsbruck. Ein 32-jähriger Österreicher aus Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) ist seit Donnerstagnachmittag abgängig. Ein Unglücksfall werde befürchtet, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann habe Bezugspunkte zu Innsbruck und fahre öfters weite Strecken mit dem Zug, etwa nach Deutschland, hieß es. Nun bat die Exekutive um Hinweise und veröffentlichte ein Foto des Abgängigen. Der 32-Jährige ist etwa 1,83 Meter groß, rund 69 Kilogramm schwer, hat blaue Augen und einen Bart.

© LPD Tirol

Der Mann wurde seit Donnerstag, 17.00 Uhr, vermisst. Bekleidet sei der Vermisste mit einer schwarzen Jogginghose, einer dunkelblauen Softshelljacke mit orangem Reißverschluss, schwarz-weißen Nike-Schuhen, einer schwarzen Schildkappe und einem grünen Rucksack.

Um zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Telfs unter Tel. +43 (0) 59133 7126-100 wird ersucht, schreibt die LPD Tirol in einer Aussendung.