32-jähriger Wanderer stürzt 100 Meter in den Tod

Ein 32-Jähriger ist am Wochenende bei einer Bergtour in Weißenbach am Lech (Bezirk Reutte) tödlich verunglückt.

Der Deutsche war allein unterwegs gewesen und wollte am Sonntag, nachdem er am Prinz-Luitpold-Haus im Winterraum übernachtet hatte, weiter in Richtung Giebelhaus gehen. Am Nachmittag konnte ihn sein Bruder aber nicht mehr erreichen, daraufhin setzte dieser den Notruf ab. Bei einer Suchaktion wurde die Leiche schließlich am Montag entdeckt.

Der Mann dürfte ausgerutscht und über steiles, felsdurchsetztes Gelände rund 100 Meter abgestürzt sein. Der leblose Körper des 32-Jährigen wurde unter der Lärchwand aufgefunden, berichtete die Polizei.