Die Ermittler gehen von einem Unfall aus.

Ein 53-jähriger Einheimischer ist Dienstagvormittag in Westendorf (Bezirk Kitzbühel) leblos in der Windauer Ache gefunden worden. Ein Passant wurde auf die Leiche aufmerksam, es hatte sich zudem um einen Bekannten des Toten gehandelt, berichtete die Polizei am Abend. Die Ermittler gehen von einem Unfall aus. Es gebe keine Hinweise auf Fremdverschulden, hieß es. Eine Obduktion wurde angeordnet.