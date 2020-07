Frauenleiche im Inn gefunden: Ist es Mordopfer von Imst?

Wie oe24 erfuhr, wurde rund sechs Kilometer von Imst entfernt eine Frauenleiche gefunden. Hierbei könnte es sich um die Leiche der ermordeten 31-Jährigen handeln.

Bisher fehlte jede Spur von der Leiche von Bircan D.-Ü. Die 31-jährige junge Mutter wurde letzte Woche in Imst erwürgt und anschließend in den Inn geworfen. Der mutmaßliche Verdächtige: ihr Ehemann Taylan Ü.

Doch auch nach tagelangen Suchaktionen konnte man den Leichnam nicht finden. Am Freitagabend wurde allerdings im Inn bei Roppen eine Frauenleiche entdeckt. Das ist nur wenige Kilometer vom Tatort entfernt. Dass es sich hierbei wirklich um Bircan handelt, ist noch nicht gewiss. Dies wollen die Ermittler derzeit vor Ort herausfinden.

In der Nacht auf Sonntag hat der Ehemann gestanden seine seit Donnerstag zunächst vermisste Frau zunächst gewürgt und dann mit einem Polster erstickt zu haben. Anschließend habe er ihre Leiche in den Inn geworfen. Seitdem sitzt er in der Innsbrucker Justizanstalt in U-Haft.