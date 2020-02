Neuer Hamsterkauf in Tirol sorgt für Lacher

Immer mehr Menschen decken sich im Angesicht der Coronavirus-Gefahr mit den nötigsten Lebensmitteln ein. Manche hätten aber auf die Wahl ihres Transportmittels achten sollen.

Zwei Monate nach Ausbruch in China hat das gefährliche Virus auch Österreich erreicht. Zwei gebürtige Italiener wurden in Innsbruck positiv auf das Coronavirus getestet. Die Verunsicherung wird immer größer. Österreicher stürmen seit Tagen Apotheken und Drogeriemärkte, um sich mit Grippeschutzmasken und Desinfektionsmitteln einzudecken. Jetzt sind die Vorräte dahin.

Bilder von Hamsterkäufen in Innsbruck mahcen nun im Netz die Runde. Am Dienstag - als die ersten bestätigten Coronafälle in Tirol aufkamen - machte bereits ein Foto eines Mannes mit Gasmaske und Plastikhandschuhen an einer Supermarktkassa die Runde. Auf dem Kassaband sind dutzende Packungen von chinesischen Instantnudeln zu sehen, zudem packte er noch viele Fertiggerichte und Co. in seinen Einkaufswagen.

Jetzt tauchen weitere Fotos auf. Ein mutiger Kunde sorgt dabei für Staunen, als er sein Moped zwar kunstvoll, jedoch gegen die Straßenverkehrsordnung beladen hatte. Zudem sind Regale in einigen Supermarkt-Filialen bereits leergekauft.

So bereitet man sich auf den Ernstfall vor

Der Österreichische Zivilschutzverband rät dazu, ausreichend Vorrat zu Hause zu haben. Diese sollen dabei zumindest für 7 Tage für die gesamte Familie reichen. Besonders wichtig sind im Falle einer Quarantäne etwa Wasser, haltbare Lebensmittel, einfache Licht- und Energiequellen und Medikamente und Erste-Hilfe-Material.

Checkliste

Diese Sachen sollen in einem Haushalt nicht fehlen, um im Fall der Fälle gerüstet zu sein.

Getränke

Mineralwasser pro Person 2 l pro Tag

Frucht-, Gemüsesäfte (Sirup und Saft)

Tee, Kaffee, Kakao

Getreideprodukte

Teigwaren

Zwieback und Knäckebrot

Brot (vakuumverpackt)

Reis, Weizen, Hirse

Mehl

Grieß

Haferflocken

Milchprodukte

Haltbarmilch

Milchpulver

Hartkäse

Gemüse und Obst

Obst- und Gemüsekonserven

Hülsenfrüchte

Bohnen, Erbsen, Linsen

Nüsse und Trockenfrüchte

Kartoffelpüree-Pulver





Fisch und Fleisch

Fischkonserven

Konservendosen (z. B. Bohnen mit Speck)

Fertiggerichte (nichts Tiefgekühltes)

Aufstriche

Sonstiges

Salz

Honig

Speiseöl

Suppen (Pulver und Dosen)

Schokolade und Traubenzucker

Zucker

Gewürze

Marmelade

Ausreichend Futter für Haustiere

Körperpflege- und Hygieneprodukte

Toilettenpapier

Zahnbürste und Zahnpasta

Seife, Duschgel, Haarshampoo

Binden und Tampons

Müllbeutel

Rasierzeug

Waschmittel

Gesundheit

Ersatz- und Reservebrille

Verbandskasten mit Wunddesinfektion und Einmalhandschuhe

Wund- und Heilsalbe, Brandsalbe

Augentropfen, Händedesinfektionsmittel

Medikamente (z. B. schmerzstillende, fiebersenkende und verschriebene)

Medikamente für Kinder (dem Alter entsprechende Vorkehrungen treffen)

Fieberthermometer, Pinzette etc.

Wichtige Befunde

Vitaminpräparate

Micropur-Tabletten für Trinkwasseraufbereitung

Insektenschutz

Produkte bei Energieausfall

2 Taschenlampen (Batterie- oder Dynamobetrieb)

Kerzen

Zünder,

Feuerzeug

Radio (Batterie- oder Dynamobetrieb)

Reservebatterien

Campingkocher

Für den sicheren Haushalt

Löschdecke

Rauchmelder

Funktionsfähiger Feuerlöscher (regelmäßige Überprüfung)

Dokumentenmappe