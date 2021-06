Der Mann war seit Anfang Mai abgängig.

Angath/Hart im Zillertal. Die Leiche eines 58-jährigen Vermissten aus Hart im Zillertal ist am Donnerstag im Inn in Angath (Bezirk Kufstein) entdeckt worden. Es gebe keine Hinweise auf Fremdverschulden, auch ein Unfall könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es am Freitag seitens der Polizei.

