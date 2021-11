Brand in Tiroler Holzverarbeitungsbetrieb führte zu Großeinsatz

Keine Verletzten.

Ein Brand in einem Holzverarbeitungsbetrieb in Fügen (Bezirk Schwaz) hat Mittwochabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehren geführt. Wegen Explosionsgefahr musste der Bereich rund um das Unternehmen kurzzeitig abgesperrt werden. Das Feuer konnte jedoch rasch gelöscht werden. Fünf Feuerwehren waren mit 111 Einsatzkräften an Ort und Stelle, berichtete die Polizei. Es wurde niemand verletzt.

Als die Einsatzkräfte alarmiert wurden, stand ein Teil des Förderbandes sowie einer von mehreren 20 Meter hohen Silos in Brand. Die Brandursache war noch unklar, Ermittlungen seien in Gange, hieß es. Das Feuer führte zu Schäden, da das Förderband beschädigt wurde und der Silo mit Wasser geflutet werden musste.