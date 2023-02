Drama: Große Trauer um Lawinen-Opfer David S.

Erst 24 Stunden nach dem Lawinen-Abgang konnte das Opfer geborgen werden.

Tirol. David S.* (Name der Redaktion bekannt) hatte noch sein ganzes Leben vor sich. Mit seinen 33 Jahren war er vor dem Unfall als erfolgreicher Rechtsanwaltsanwärter in Wien beschäftig. „Er war ein lieber Mensch und ein hervorragender Mitarbeiter“, sagt der renommierte Wiener Anwalt Georg Zanger tief getroffen zu ÖSTERREICH. „Es ist furchtbar, was da passiert ist.“

Am Samstag wurde ­David S. von einer Lawine mitgerissen und unter den Schneemassen begraben. Zusammen mit seinem Vater (64) war er mit einem Skiführer (24) im Bereich der Variantenabfahrt Törli in St. Anton ­unterwegs.

Als das Unglück passierte, setzte der 64-Jährige einen Notruf ab und konnte mit einem Hubschrauber geborgen werden. Für seinen Sohn und den Bergführer kam jede ­Hilfe zu spät. Wegen der akuten ­Lawinengefahr musste die Suche unterbrochen werden. Am Sonntag, 24 Stunden später, wurde ­David S. gefunden.